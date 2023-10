L’Afrique du Sud envoie un message à Antoine Dupont

Jean de Teyssière

Antoine Dupont sera-t-il de retour pour le quart de finale de la Coupe du monde, dimanche prochain face à l'Afrique du Sud ? Cette question risque de défrayer la chronique toute la semaine prochaine. Interrogé là-dessus, l'Afrique du Sud, par la voix de l'entraîneur de la mêlée, Daan Human, avoue son admiration envers Dupont et espère le voir sur le terrain face à eux.

Plus de deux semaines après sa fracture maxillo-faciale contractée lors du match entre le XV de France et la Namibie (96-0), Antoine Dupont a depuis été opéré et devrait pouvoir continuer cette Coupe du monde. La victoire de ses coéquipiers face à l'Italie ce vendredi (60-7) permet à Antoine Dupont de pouvoir espérer rejouer dans ce Mondial. Dimanche 15 octobre prochain, le XV de France affrontera l'Afrique du Sud pour une place en demi-finale.

«Je peux juste vous dire que c’est un joueur fabuleux»

Deuxième du groupe B, derrière les exceptionnels Irlandais, l'Afrique du Sud affrontera le XV de France au Stade de France dimanche prochain. Un match qui pourrait voir le retour d'Antoine Dupont, plus de trois semaines après son opération. Et Daan Human, l'entraîneur de la mêlée des Springboks évoque ce potentiel retour, dans des propos rapportés par Rugbyrama : « Je peux juste vous dire que c’est un joueur fabuleux. Ils jouent derrière un paquet d’avants dominant. Ils sont incroyablement bons, et ils ont la chance d’avoir un demi de mêlée de classe mondiale derrière eux. »

Coupe du monde de rugby : Le XV de France est fixé https://t.co/a77tXo1XWt pic.twitter.com/jn1Ch1BeS7 — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

«J’espère que Dupont sera sur le terrain et de la partie dimanche soir»