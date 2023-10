«C’est injuste» : Il évite le XV de France et pousse un coup de gueule

Arnaud De Kanel

L'Irlande connait son adversaire. Vainqueur de l'Ecosse (36-14) samedi soir au Stade de France, le XV du Trèfle termine à la première place du groupe B, évite donc le XV de France mais retrouvera la Nouvelle-Zélande en quarts de finale samedi prochain. Un parcours assez dantesque pour les Irlandais qui ont affronté deux des cinq meilleures nations au classement IRB en poules. Jonathan Sexton regrette ce tirage au sort.

C'est ce qu'on appelle tenir son rang. Meilleure nation du monde si l'on se réfère au classement IRB, l'Irlande a réalisé un sans faute durant ce premier tour. Le XV du Trèfle a fait tomber la Roumanie, l'Afrique du Sud, les Tonga et enfin l'Ecosse. L'Irlande termine donc première de ce groupe de la mort et ne croisera pas la route du XV de France en quarts de finale. Les joueurs du Trèfle ne sont pas pour autant verni puisqu'ils affronteront les All Blacks. Jonathan Sexton enrage.

Coupe du monde de rugby : Il désigne le point faible du XV de France https://t.co/ISrPvvq8XO pic.twitter.com/4SqSsca0vY — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

«Le tirage au sort a eu lieu il y a trois ans, et paraît un peu injuste aujourd’hui»

Le capitaine de l'Irlande déplore ce tirage au sort. « On est ravis d’avoir terminé en tête de la poule, on se retrouve là où on souhaitait être, avec les quarts de finale en ligne de mire et un adversaire le plus difficile qu’on pouvait rencontrer. Le tirage au sort a eu lieu il y a trois ans, et paraît un peu injuste aujourd’hui, mais c’est ainsi, et on devra être prêts pour affronter la Nouvelle-Zélande la semaine prochaine », a déclaré Jonathan Sexton en conférence de presse. Son coéquipier Andrew Porter est prêt.

«Chaque match de Coupe du monde est un match à élimination directe»