Coupe du monde de rugby : Il désigne le point faible du XV de France

Arnaud De Kanel

Le XV de France n'a fait qu'une bouchée de l'Italie vendredi soir (60-7). Les hommes de Fabien Galthié ont donc validé leur ticket pour les quarts de finale et ils entretiennent le rêve de remporter cette Coupe du monde. Mais malgré cette démonstration bleue, l'ancien pilier Jean-Pierre Garuet estime que cette équipe est bien trop faible en mêlée pour aller au bout.

L'essentiel est assuré. Facile vainqueur de l'Italie vendredi, le XV de France sera bien au rendez-vous des quarts de finale de sa Coupe du monde dimanche prochain. Les Bleus retrouveront les champions du monde en titre, l'Afrique du Sud. Les Springboks sont impressionnants à la mêlée depuis le début du tournoi et c'est d'ailleurs ce qui avait fait leur force lors du titre acquis en 2019 au Japon. A la différence du XV de France qui, selon Jean-Pierre Garuet, pêche clairement dans ce domaine.

Coupe du monde de rugby : Le XV de France est fixé https://t.co/a77tXo1XWt pic.twitter.com/jn1Ch1BeS7 — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

Le XV de France pas impérial en mêlée

Malgré une victoire tranquille, le XV de France ne s'est pas forcément rassuré en mêlée. Le pack français n'a remporté que 7 des 11 mêlées disputées face à l'Italie. Un total jugé beaucoup trop faible par l'ancien pilier Jean-Pierre Garuet qui ne voit pas comment les Bleus pourraient remporter une Coupe du monde avec des difficultés dans ce secteur primordial.

«On n'a pas rendu une copie de sécurité hors-norme»