Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Irlande - Écosse

Arnaud De Kanel

C'est le dernier choc de cette phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023. Ce samedi soir, à 21h00, l'Irlande et l'Ecosse s'affrontent au Stade de France pour décider de l'issue de ce groupe B. Tout reste possible pour ces deux équipes, comme pour l'Afrique du Sud, autre géant de la poule qui croise les doigts et espère que le résultat de ce match n'aura aucune incidence pour leur avenir dans le tournoi.

Au lendemain de la victoire du XV de France sur l'Italie (60-7), tous les regards sont braqués vers le Stade de France. En effet, l'Irlande, première nation mondiale, affronte l'Ecosse, cinquième meilleure nation du globe, dans le choc au sommet du groupe B.



Un choc crucial pour l'avenir du XV de France

Au coup de sifflet final, nous connaitrons donc le futur adversaire du XV de France pour les quarts de finale. L'Ecosse a besoin d'un succès pour éliminer l'Irlande et conquérir la deuxième place du groupe. Le XV du Trèfle a le droit à l'erreur mais il faudra rapporter le point du bonus défensif. Si les Irlandais l'emportent, cela ferait les affaires de l'Afrique du Sud qui terminerait donc à la deuxième place du groupe B. Tout reste à faire entre l'Ecosse et l'Irlande et le défi est immense pour le XV du Chardon qui n'a plus battu son voisin depuis le 4 février 2017, sa seule victoire sur la dernière décennie. « Battre l’équipe numéro 1 mondiale, cela n’arrive pas très souvent pour une nation comme la nôtre mais nous avons une opportunité et nous devrons faire de notre mieux. Les Irlandais sont en tête du classement mondial et restent sur seize victoires. Je doute fort qu’ils soient troublés aujourd’hui par ce qui a pu se passer lors d’éditions précédentes. Ils sont animés d’une grande confiance en eux liée au jeu qu’ils déploient depuis deux ou trois ans. Et puis ils vont être encore plus en confiance après avoir réussi à s’imposer contre l’Afrique du Sud », a déclaré Gregor Townsend. En face, l'Irlande vient pour gagner également et ne veut pas se contenter d'une défaite avec le bonus défensif. « En gagnant, on se place dans la meilleure des positions : c’est ce qu’on va essayer de faire, tout simplement. Avec le maillot irlandais sur le dos, nous voulons faire une performance qui rendra la nation fière, et nous aussi par la même occasion », a rappelé l'entraineur adjoint de la défense Mike Catt. On a hâte !

Horaire et diffusion TV d'Irlande - Ecosse

Le coup d'envoi sera donné par l'Australien Nic Berry à 21h00 depuis le Stade de France à Saint-Denis. La diffusion de cette rencontre est revenue à TF1 .

Les compositions pour Irlande - Ecosse

La composition de l'Irlande : 15. Keenan ; 14. Hansen, 13. Ringrose, 12. Aki, 11. Lowe ; 10. Sexton (cap.), 9. Gibson-Park ; 7. Van Der Flier, 8. Doris, 6. O'Mahony ; 5. Henderson, 4. Beirne ; 3. Furlong, 2. Sheehan, 1. Porter.



Les remplaçants irlandais : 16. Kelleher, 17. Kilcoyne, 18. Bealham, 19. Ryan, 20. Conan, 21. Murray, 22. Crowley, 23. McCloskey



La composition de l'Ecosse : 15. Kinghorn, 14. Graham, 13. H.Jones, 12. Tuipulotu, 11. van der Merwe, 10. Russell, 9. Price, 7. Darge, 8. Dempsey, 6. Ritchie (cap.), 5. Gilchrist, 4. Gray, 3. Z.Fagerson, 2. Turner, 1. Schoeman.



Les remplaçants écossais : 16. Ashman, 17. Sutherland, 18. Nel, 19. Cummings, 20. M.Fagerson, 21. Crosbie, 22. Horne, 23. O.Smith.