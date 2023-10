XV de France : Antoine Dupont out, c’est validé en Italie !

Jean de Teyssière

Quelle nation rejoindra la Nouvelle-Zélande en quart de finale ? La finale de ce groupe A se jouera ce vendredi soir entre le XV de France et l'Italie qui désignera l'ultime équipe de cette poule qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Un match qui se fera sans Antoine Dupont, mais qui ne surprend pas les Italiens, dont Martin Castrogiovanni, l'ancien international aux 119 sélections, qui ne l'aurait de toute façon pas aligné, même s'il avait été apte.

C'est à quelques kilomètres de la frontière italienne, à Lyon, que se jouera le duel fratricide entre le XV de France et l'Italie. Le perdant n'aura dans tous les cas pas un long chemin à faire pour ruminer son élimination. Hormis l'absence d'Antoine Dupont, Fabien Galthié va aligner l'équipe première pour éviter une mauvaise surprise. Antoine Dupont pourrait faire son retour en quart de finale.

Lucu en remplacement de Dupont

Face à l'Italie, pas de Dupont donc, mais un Lucu. Maxime de son prénom, sera associé à son partenaire à l'UBB, Matthieu Jalibert et essaiera de donner du rythme pour battre les Italiens. Fabien Galthié a décidé de titulariser son porte-bonheur, puisqu'en 17 rencontres avec le maillot du XV de France, Maxime Lucu en a gagné 17. Un sans-faute, qu'espère bien continuer le natif de Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque.

«Si j'étais le sélectionneur, je n'aurais de toute façon pas aligné Antoine Dupont»