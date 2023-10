«On s’est fait détruire» : Coup dur pour l’Italie avant le XV de France

Jean de Teyssière

Ce vendredi soir, l'Italie aura une nouvelle chance de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby. Après avoir grillé leur premier joker face à la Nouvelle-Zélande (17-96), la Squadra Azzura devra créer l'exploit de battre le XV de France pour accéder aux quarts de finale. Mais Martin Castrogiovanni, l'ancien pilier italien, a été surpris par la défaite de son équipe face aux All Blacks la semaine dernière.

Fort de ses deux victoires consécutives en Coupe du monde, face à la Namibie et l'Uruguay, le XV de l'Italie pouvait se qualifier en cas de victoire face aux All Blacks la semaine dernière. Au lieu de cela, ils ont subi une déroute historique qui a dû calmer les plus optimistes des Italiens (17-96). Résultat, la Nouvelle-Zélande est qualifiée et l'Italie doit à nouveau réaliser l'exploit de battre le XV de France pour participer au premier quart de finale de son histoire.

«Cette Italie-là est bonne mais on s'est fait détruire»

Interviewé par le Midi Olympique, l'ancien pilier de l'Italie aux 119 sélections, Martin Castrogiovanni, parle du match des Italiens face au All Blacks (17-96) : « Je ne m'attendais évidemment pas à ce qu'ils encaissent 96 points. Cette équipe est différente par rapport aux autres qui ont disputé la Coupe du monde. Mais les All Blacks ont juste montré qui ils étaient. Ils ne disent rien depuis le début du Mondial et ils nous ont mis la tête sur le sol. C'est toujours comme ça avec eux (rires) ! Quand ils sont un peu en difficulté, ils vous attaquent de partout avec une pression infernale. Cette Italie-là est bonne mais on s'est fait détruire. Ce match ne reflète pas le niveau de la Nazionale, nous n'aurions pas dû prendre 96 points mais cela reste le score final (rires). »

«J'ai de la peine pour les joueurs, ils ne méritent pas cela»