Coupe du monde de Rugby : Ce pronostic improbable sur le XV de France

Jean de Teyssière

Le XV de France est en quart de finale de la Coupe du monde ! Du moins, selon Obano, la girafe bretonne. Dans le parc animalier de Branféré dans le Morbihan, la remplaçante de Paul le poulpe, célèbre pronostiqueur céphalopode du mondial sud-africain de 2010, est une girafe et comme lors des trois premiers matchs des Bleus dans cette Coupe du monde, elle a pronostiqué une victoire française face à l'Italie ce vendredi.

Le XV de France affronte ce vendredi soir l'Italie à Lyon, pour le dernier match de la poule A. En cas de victoire, les Bleus poursuivront l'aventure en quarts de finale, et affronteront certainement l'Afrique du Sud, qui aura terminé deuxième derrière l'Irlande. Et les pronostics sont en faveur des Bleus, tout comme la chance...

Le XV de France qualifié si...

Le match de ce vendredi soir marquera la fin de la poule A, un mois après le début de la Coupe du monde de rugby. Et la France sera confrontée à l'Italie avec un enjeu énorme puisque si le XV de France perd sans obtenir le bonus défensif, elle sera éliminée. En revanche, si elle remporte le bonus défensif, elle sera qualifiée, tout comme si les hommes de Fabien Galthié gagnent ce match, ou font match nul.

Une girafe pronostique la victoire des Bleus !