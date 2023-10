Danger avant l’Italie, il prévient le XV de France !

Axel Cornic

Ce vendredi, le XV de France va disputer son dernier match dans la poule A avant un éventuel quart de finale. Ce sera l’Italie en face et si l’historique est clairement en faveur des Bleus, Gaël Fickou assure qu’il faudra se méfier des coéquipiers d’Ange Capuozzo et de Michele Lamaro.

On y est, c’est le dernier match avant les phases finales. Un mois après avoir ouvert la Coupe du monde avec une victoire face aux All Blacks, la France va affronter l’Italie, un adversaire qu’elle a l’habitude d’affronter dans le Tournoi des 6 Nations.

Antoine Dupont en danger, l'exemple qui fait trembler le XV de France https://t.co/G5RkrVdBWT pic.twitter.com/1X6lUd4WJP — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

« Maintenant, c'est la mort subite »

Depuis leur première rencontre en 1937, la France a remporté 44 victoires contre seulement 3 pour l’Italie, ce qui est de bon augure pour ce vendredi. Mais Gaël Fickou se méfie quand même des Italiens, qui seront sans aucun doute revanchards après la gifle reçue il y a une semaine contre les All Blacks. « Maintenant, c'est la mort subite, il ne faut pas se louper. On se prépare à ça depuis 4 ans. On est en mode phase finale. C'est un huitième de finale. L'Italie va tout donner après son faux pas face à la Nouvelle-Zélande (96-17) » a assuré le trois-quart centre du XV de France.

« Ils nous ont mis en difficulté lors du dernier match du Tournoi »