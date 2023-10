Coupe du monde de rugby : «Mais ferme ta gueu**»... Boudjellal dézingue l'Italie

Thibault Morlain

Ancien patron du RCT, Mourad Boudjellal est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Au fil des années, il a multiplié les coups de gueule et ça continue encore aujourd'hui. En pleine Coupe du monde de rugby, Boudjellal ne loupe pas une miette de ce qui se passe. Et voilà que l'Italie se retrouve dans son viseur à quelques heures du match face au XV de France.

Après des victoires face à la Namibie et à l'Uruguay, l'Italie s'est vu infliger une violente claque par la Nouvelle-Zélande. En effet, la Squadra Azzurra a connu l'une des plus importes défaites de cette Coupe du monde de rugby puisque cela s'est terminé sur un score de 96 à 17. Une défaite qui ne remet toutefois pas en cause les rêves de qualification pour les quarts de finale du Mondial. Il faudra toutefois que l'Italie se remette de ce cinglant revers et se défasse également du XV de France, un adversaire plus robuste que jamais. Mais encore faut-il avoir le bon comportement côté italien...

Coupe du monde de rugby : Ils répondent aux accusations de tricherie https://t.co/za8Jh28Z74 pic.twitter.com/uuJd4pD5gB — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

« Les Italiens ont manqué d’humilité »

Au micro d' Eurosport , Mourad Boudjellal a eu quelques mots sur le prochain adversaire du XV de France dans cette Coupe du monde de rugby, l'Italie. Et l'ancien patron du RCT n'a semble-t-il pas apprécier le comportement des Italiens depuis le début de la compétition : « Les Italiens ont manqué d’humilité toute la semaine dans cette Coupe du monde. Ils se croient devenus une grande nation du rugby. Ils font des déclarations et à l’arrivée t’en prends 96. Et tu continues de faire des déclarations. Mais ferme ta gueule, t’en a pris 96 ».

« L’Italie peut-elle battre la France ? Non, c’est impossible »