XV de France : Une star de Galthié impressionne à la Coupe du monde

Damian Penaud est l’un des Français les plus en vue depuis le début de la Coupe du monde 2023. L’ailier est récemment devenu le troisième meilleur marqueur d’essais de l’histoire du XV de France à seulement 27 ans et sera sans aucun doute l’une des armes importantes de Fabien Galthié dans sa quête d’un titre mondial.

Dans seulement quelques jours, le XV de France affrontera l’Italie pour son dernier match de poule dans cette Coupe du monde (vendredi, 21h). Une rencontre très importante puisqu’elle déterminera la qualification ou non des Bleus , mais également leur potentiel adversaire en quart de finale avec l’Irlande ou l’Afrique du Sud, avec dans une moindre mesure l’Écosse qui pourrait créer la surprise.

Penaud, 3e meilleur marqueur d’essais de l’histoire du XV de France

Pour battre les Italiens, Fabien Galthié pourra compter sur son serial-marqueur Damian Penaud. Avec quatre essais en deux matchs, l’ailier qui va rejoindre l’UBB fais partie des joueurs les plus décisifs de cette Coupe du monde, dépassé seulement par Darcy Graham et le phénomène Henry Arundell… qui a marqué cinq essais en un seul match, face au Chili (71-0). Après le triplé marqué contre la Namibie (96-0), Penaud est d’ailleurs devenu le 3e meilleur marqueur de l’histoire du XV de France avec 33 essais, dépassant Philippe Saint-André.

Et meilleur franchiseur de la Coupe du monde

Mais l’ancien Clermontois ne s’illustre pas seulement dans les essais. Il est en effet le joueur comptant le plus de franchissements au cours de cette Coupe du monde ex æquo avec l’Écossais Darcy Graham (9). La différence c’est que le Français l’a fait en seulement deux rencontres, tandis que son homologue du XV du Chardon l’a fait lui en trois rencontres. Derrière eux on trouve l’Irlandais Bundee Aki (8), le Géorgien Davit Niniashvili (7) et le Néo-Zélandais Caleb Clarke (6). A noter qu’un autre Français est présent dans ce classement, puisque Louis Bielle-Biarrey est à la 6e place avec 6 franchissements