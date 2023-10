XV de France : Un coup dur se confirme pour Fabien Galthié

Axel Cornic

Le XV de France a fait face à plusieurs blessures depuis le début de la Coupe du monde, avec notamment celle d’Antoine Dupont au visage. Sorti lors du premier match contre la Nouvelle-Zélande (27-13), Julien Marchand est également à l’infirmerie et son retour ne devrait vraisemblablement pas se faire de sitôt.

Avant la Coupe du monde on craignait tous des blessures et le XV de France n’a finalement pas pu y échapper. Les forfaits de Romain Ntamack et de Paul Willemse ont marqué la préparation à ce Mondial, dont le début n’a pas stoppé le problème puisque plusieurs cadres ont été touchés en cours de compétition.

Dupont de retour à l’entraînement

C’est évidemment le cas d’Antoine Dupont, dont l’état de santé tient tout le rugby français en haleine. Après s’être fait opérer de sa fracture maxillo-zygomatique, le capitaine du XV de France a repris les entraînements tout récemment avec notamment une publication sur Instagram qui a fait énormément réagir. Habitué des jeux de mots sur les réseaux sociaux, le demi de mêlée a posté plusieurs clichés de son retour à l’entraînement avec le message « Wait lifting », que l’on pourrait lier à « weight lifting » (musculation ou littéralement soulever du poids).

Marchand absent contre l’Italie