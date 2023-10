XV de France : «Il m’a tout pété»… La déclaration choc d’Antoine Dupont

Alexis Brunet

Samedi soir, Antoine Dupont a retrouvé ses partenaires du XV de France, après quelques jours de coupure, suite à sa fracture maxillo-zygomatique, et son opération. Le demi de mêlée va essayer de tout faire afin de pouvoir tenir sa place lors du début des phases finales. Un objectif qui semble atteignable, alors qu'il y a quelques jours, au soir du match face à la Namibie, le capitaine des Bleus était désespéré.

Pour le moment, le XV de France a plutôt bien maîtrisé son groupe de Coupe du monde. Les partenaires de Gaël Fickou ont triomphé de la Nouvelle-Zélande lors du match d'ouverture, puis ils ont battu successivement l'Uruguay, ainsi que le Namibie. Il ne restera plus qu'à affronter l'Italie le 6 octobre, puis cela sera le début des phases finales, et l'intensité montra d'un cran.

Dupont a cru que sa Coupe du monde était finie

Pour le début des phases finales, le XV de France espère pouvoir compter sur Antoine Dupont. Le demi de mêlée, qui s'est blessé face à la Namibie, a dû passer par la case opération. Une intervention nécessaire afin de se donner toutes les chances de tenir sa place lors des matches à élimination directe. S'il y arrive, cela sera un très bel exploit réalisé par le capitaine des Bleus, car le 21 septembre au soir, ce dernier pensait que sa Coupe du monde était terminée. D'après les informations de L'Équipe , le joueur du Stade Toulousain était en larmes, disant à ses coéquipiers « Il m’a tout pété » , à la suite de son contact avec Johan Deysel, le capitaine namibien.

