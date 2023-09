XV de France - Antoine Dupont : La FFR répond à une décision polémique

Alexis Brunet

Face à la Namibie, le XV de France a signé une très belle victoire, mais il a surtout perdu Antoine Dupont. Le capitaine des Bleus a été touché au visage, à la suite d'un contact avec Johan Deysel. Cela a valu une fracture maxillo-zygomatique au demi de mêlée. Le Namibien a par la suite été suspendu pour cinq matches. Le président de le FFR Florian Grill n'a pas souhaité commenter cette décision, mais il a assuré vouloir protéger davantage les pratiquants.

Tout va bien actuellement pour le XV de France. Les hommes de Fabien Galthié sont premiers de leur groupe, et bien partis pour se qualifier pour les quarts de finale. Un seul bémol vient noircir le bilan français, la blessure d'Antoine Dupont. Ce dernier a subi un choc au visage, à la suite d'un contact avec le capitaine de la Namibie, Johan Deysel. Le capitaine des Bleus a dû se faire opérer, et toute la France espère qu'il sera rétabli pour le début des phases finales.

«Je veux parler de la sécurité des pratiquants»

Pour son geste maladroit envers Antoine Dupont, Johan Deysel a écopé de cinq matches de suspension. Interrogé par Le Parisien au sujet de la juste proportion de cette sanction, le président de la FFR, Florian Grill, n'a pas voulu commenter directement cette sentence. Pour ce dernier il faut surtout assurer encore plus la sécurité des pratiquants. « Je n’ai pas envie de rentrer dans un cas individuel. D’une façon générale, je me bats au sein de World Rugby pour trois choses : 1. Qu’on fasse évoluer les règlements. 2. Que les arbitres appliquent très strictement les règles. 3. Que les commissions respectent au pied de la lettre les règlements. Je n’ai pas juste envie de siéger à World Rugby pour parler business du rugby, du calendrier, de la Nations Cup, je veux parler de la sécurité des pratiquants. Mon combat, c’est de mettre ces sujets sur la table des instances internationales. Et cela passe d’abord par l’évolution des règles. »

L'optimisme règne pour Dupont

Le soir de la blessure d'Antoine Dupont, le XV de France était plutôt pessimiste quant à sa présence en quart de finale. Cela a complètement évolué, puisque maintenant tout le monde affirme que le demi de mêlée sera présent pour le début des phases finales. Des débats existent toujours sur la précocité de ce retour, car le risque d'une rechute existe, et cela pourrait avoir de plus lourdes conséquences alors. Pour protéger le joueur du Stade Toulousain, l'idée du port d'un masque a été abordée, mais rien n'est figé pour le moment.