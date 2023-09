Il met sa vie en danger, ce joueur du XV de France se justifie

Axel Cornic

Ancien cadre du XV de France de Fabien Galthié, Virimi Vakatawa a été contraint de mettre un terme à sa carrière suite à des problèmes cardiaques. Pourtant, un an après, il signe pour les Bristol Bears en Premiership Rugby pour relancer sa carrière à 31 ans, la Ligue anglaise ayant validé son cas. Mettant ainsi sa vie en danger, il explique pourquoi.

C’est une véritable surprise. Alors qu’il devait être avec le XV de France à la Coupe du monde, Virimi Vakatawa a dû faire une croix sur le rugby professionnel en septembre 2022. Pourtant, ce mercredi les Bristol Bears ont annoncé sa signature pour une saison !

Dupont : Il lance un avertissement au XV de France https://t.co/jHExdGgbqK pic.twitter.com/gQMPL1HYv4 — le10sport (@le10sport) September 27, 2023

« Je savais que c'était le bon endroit pour moi et j'ai hâte de jouer devant les fans de Bristol »

« Je suis ravi de rejoindre les Bristol Bears et de poursuivre ma carrière de rugbyman au plus haut niveau » a expliqué Virimi Vakatawa, sur le site officiel de l’équipe anglaise. « Après avoir travaillé avec Pat pendant mon séjour avec les Barbarians, je savais que c'était le bon endroit pour moi et j'ai hâte de jouer devant les fans de Bristol. La Premiership a toujours été une compétition passionnante, j'ai donc hâte d'en faire l'expérience cette saison et de représenter les Bears dans la Champions Cup ».

« Il était très clair pour moi qu'il ajouterait une réelle valeur aux Bears »