Coupe du monde de rugby : La catastrophe est possible pour le XV de France

Jean de Teyssière

Le 6 octobre prochain, le XV de France affrontera l'Italie pour une place en quart de finale de la Coupe du monde. L'équipe qui sortira vainqueur de ce duel obtiendra son ticket et cette année, l'Italie semble avoir de meilleures armes que les éditions précédents pour embêter jusqu'au bout les Français. En tout cas, l'ancien demi de mêlée italien, Eduardo Gori, y croit.

L'Italie va vraiment commencer sa Coupe du monde cette semaine. Après avoir remporté ses deux premiers matchs, avec le bonus offensif, face à la Namibie et l'Uruguay, la Squadra Azzura se frottera aux All Blacks ce vendredi. Avant d'affronter le XV de France la semaine suivante. Si l'Italie réalise l'exploit de battre l'une de ces deux équipes, alors elle sera qualifiée pour les phases finales de cette Coupe du monde.

«On peut faire peur à tout le monde»

Dans une interview accordée à Midi Olympique , Eduardo Gori, l'ancien demi de mêlée de l'Italie, qui a participé à deux Coupes du monde, en 2011 et 2015, estime que l'Italie peut faire de grandes choses dans cette poule A : « Sur le Tournoi en tout cas, malgré la dernière place, c'était sérieux. Lors des deux derniers matchs, Ange (Capuozzo) nous a manqués. Car avec lui, on pouvait battre l'Ecosse et le pays de Galles. Il nous manquait ce facteur X, ce petit truc pour faire la différence. Lui la fait tout le temps, contre n'importe qui. Je pense qu'on va être très dangereux. On peut faire peur à tout le monde, même s'il y a beaucoup de différence, on le sait. »

Fabien Barthez se met au rugby, le XV de France valide ! https://t.co/wG8RF1FPvf pic.twitter.com/epiexjZt32 — le10sport (@le10sport) September 27, 2023

«On peut gagner»