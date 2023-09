XV de France : Antoine Dupont obtient une réponse pour son retour

Alexis Brunet

Dans un peu plus de deux semaines, le XV de France disputera son probable quart de finale, sans doute face à l'Afrique du Sud. Une rencontre pour laquelle est incertain Antoine Dupont. Le capitaine des Bleus est blessé, et rien n'indique qu'il sera remis à temps. Pour espérer être de la partie, le demi de mêlée pourrait porter un masque. Mais cela est strictement encadré, et la World Rugby a une nouvelle fois précisé les règles.

Au soir de la victoire face à la Namibie, le XV de France ne faisait pas la fête. En effet, bien que les hommes de Fabien Galthié se soient imposés 96 à 0, un bémol venait noircir la feuille de match, avec la blessure d'Antoine Dupont. Le capitaine des Bleus s'était fait une fracture maxillo-zygomatique. Si depuis ce dernier s'est fait opérer, rien n'indique qu'il sera présent pour le probable quart de finale.

Dupont pourrait jouer avec un masque

Pour essayer de revenir à temps en vue du probable quart de finale, le staff médical du XV de France pense à plusieurs stratégies. Ainsi, pour protéger au mieux le capitaine des Bleus, l'idée que ce dernier porte un masque existe. Toutefois, certaines conditions entourent le port d'un tel équipement.

Coupe du monde de rugby : Le XV de France prend ses distances https://t.co/sWtnq7T0zX pic.twitter.com/Emw4s4YZvR — le10sport (@le10sport) September 27, 2023

La World Rugby précise de nouveau les règles