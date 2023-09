Coupe du monde de rugby : Il annonce une date pour le retour d’Antoine Dupont

Alexis Brunet

Face à la Namibie lors du troisième match de poule du XV de France, Antoine Dupont a malheureusement dû sortir sur blessure. Le capitaine des Bleus s'est fait une fracture maxillo-zygomatique. Ce dernier a été opéré, et il vise un retour pour les quarts de finale. Brad Barritt qui a subi une blessure semblable au demi de mêlée est revenu sur le cas Dupont, et il a même annoncé une date de retour possible pour le Français.

Depuis quelques jours, la France retient son souffle. En effet, il est possible qu'Antoine Dupont soit forfait pour le quart de finale probable du XV de France. Le capitaine des Bleus s'est blessé face à la Namibie, à la suite d'un contact avec le capitaine adverse Johan Deysel. Le demi de mêlée s'est fait opérer, et depuis il s'est lancé dans une mission contre la montre.

Brad Barritt donne une date pour le retour de Dupont

La blessure d'Antoine Dupont n'est pas une première dans le monde du rugby. Plusieurs joueurs sont déjà passés par la case opération après un contact au visage. C'est notamment le cas de Brad Barritt. L'Anglais a connu le même style de blessure en 2018. Pour RMC Sport , ce dernier est revenu sur le cas du joueur du Stade Toulousain, et il a même évoqué une date de retour pour le capitaine des Bleus. « J'imagine qu'il est conseillé par les meilleurs spécialistes au monde, qu'il va suivre le plan de remise en forme étape par étape. En trois semaines, je pense qu'il pourra être remis de l'intervention chirurgicale en tant que telle. À voir après si, quand il reprend l'entraînement, sa pommette ne regonfle pas. »

Barritt veut voir Dupont sur le terrain