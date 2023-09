XV de France : Antoine Dupont mis en danger, il pousse un coup de gueule

Thibault Morlain

Opéré de sa fracture maxillo-zygomatique, Antoine Dupont espère désormais être en condition pour pouvoir jouer le possible quart de finale du XV de France en Coupe du monde de rugby. Alors que les Bleus pourraient affronter l’Afrique du Sud, Fabien Galthié aura bien besoin de son demi de mêlée pour ce choc. Pour autant, faut-il précipiter le retour de Dupont au risque de lui faire courir de gros risques ? Certains estiment qu’il ne faut pas mettre en danger la star du Stade Toulousain.

Après le forfait de Romain Ntamack, c’est désormais la blessure d’Antoine Dupont avec le XV de France qui inquiète tout un pays. Victime d’une fracture maxillo-zygomatique, le demi de mêlée de Fabien Galthié s’est fait opérer dans l’optique de pouvoir revenir pour un potentiel quart de finale de Coupe du monde. Pour autant, cela ne sera pas sans risque pour Dupont, qui pourrait aggraver sa blessure en cas de nouveau choc. Forcément, cela suscite un gros débat…

EXCLU - XV de France : Dupont «ne fait pas les différences qu’il faisait par le passé» https://t.co/aWfSqnaMGP pic.twitter.com/hQjLc5WJUb — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

« Ce sont les jeux du cirque »

Pour Le Parisien , Olivier Magne s’est opposé au retour d’Antoine Dupont en quart de finale. L’ancien joueur du XV de France a alors poussé un gros coup de gueule, lâchant : « Je pensais que le rugby que j’avais connu, où les coups étaient permis, où l’on pouvait être KO un week-end et rejouer le suivant, c’était fini. Et j’étais bien content. Mais je vois que non. Nous en sommes toujours à l’Antiquité. Ce sont les jeux du cirque. L’intégrité physique du joueur n’était pas prise en compte. Elle ne semble pas l’être plus aujourd’hui. Je ne comprends pas que l’on puisse envisager le retour d’Antoine Dupont. Si le rugby provoque de telles situations, je dis non. Comme des tas de joueurs, je suis passé par là. Je joue depuis mes 5 ans, j’ai été international. Je pense être légitime pour parler. On ne peut pas, aujourd’hui, sacrifier la santé des joueurs. Je laisse aux médecins les diagnostics et les décisions. Ce n’est pas au joueur de choisir. Lui, il voudra toujours aller sur le terrain et cela peut être dangereux. C’est pernicieux, d’ailleurs ».

« Personne ne devrait mourir ou se blesser gravement en jouant au rugby »