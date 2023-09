XV de France : Antoine Dupont a lâché un indice pour son retour

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Opéré après sa blessure au visage contre la Namibie, Antoine Dupont entame une course contre-la-montre afin d'être de retour à temps pour disputer le début de la phase finale du Mondial. La présence du maître à jouer tricolore s’annonce évidemment décisive pour la suite du parcours des Bleus, et en privé, le joueur de Toulouse se montre confiant auprès de ses coéquipiers.

Opéré de sa fracture maxillo-zygomatique vendredi, Antoine Dupont est d’ores et déjà forfait pour le dernier match de la poule A contre l’Italie et vise au mieux un retour en quart de finale le samedi 14 ou le dimanche 15 octobre. Un énorme coup dur pour le XV de France qui doit se passer de son capitaine, considéré qui plus est comme le meilleur joueur de la planète. Évidemment touché par cette absence, le vestiaire de Fabien Galthié se montre malgré tout optimiste concernant le retour du maître à jouer tricolore, rassurant au sujet de son état.

« Il nous a dit qu’il allait plutôt bien, donc c’est positif »

« Tous les joueurs prennent des nouvelles d’Antoine à titre individuel. Personnellement, j’en ai eu. Le groupe espère qu’il va pouvoir nous rejoindre rapidement , a indiqué Reda Wardi, relayé par RMC. Comme n’importe quel autre joueur du groupe, ça ne fait pas plaisir qu’un joueur se blesse à cette étape du Mondial. Ça fait deux mois et demi que tout le monde bosse, donc voir un joueur avec cette qualité qui se blesse, surtout avec les qualités et l’importance d’Antoine, ce n’est pas une nouvelle qui fait plaisir. Il nous a dit qu’il allait plutôt bien, donc c’est positif. »

Retour à l’entraînement dans dix jours ?

Antoine Dupont pourrait désormais faire son retour à l’entraînement dans une dizaine de jours avant de retrouver la compétition et participer au début de la phase finale du Mondial, si tout se passe comme prévu. Le compte à rebours est lancé.