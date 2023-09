XV de France : Galthié a trouvé le remplaçant de Dupont

Axel Cornic

Si un retour d’Antoine Dupont est annoncé, il sera impossible de le voir sur le terrain face à l’Italie le 6 octobre prochain, pour le dernier match du XV de France dans la poule A. Fabien Galthié devra donc trouver un numéro 9 pour cette rencontre qui s’annonce très importante, puisqu’elle décidera la qualification français, mais également son futur adversaire pour les quarts de finale.

Après la panique et le déni, place à l’espoir pour Antoine Dupont. Le capitaine du XV de France s’est fait opéré avec succès après sa fracture maxillo-zygomatique et la FFR a annoncé son retour dans les prochains jours avec le reste du groupe. On pourrait ainsi le revoir dans cette Coupe du monde, avec de plus en plus de sources qui parlent d’ailleurs l’utilisation d’un masque de protection.

Dupont ne sera pas là contre l’Italie

En attendant, le XV de France va devoir se débrouiller sans lui, en commençant par cette dernière rencontre de la phase de poules face à l’Italie. L’adversaire du XV de France n’est pas des plus dangereux, mais il faudra absolument remporter une victoire avec bonus offensif pour espérer terminer premier de la poule A et donc affronter le second de la poule B. Après la défaite face à l’Irlande (8-13), tout porte à croire que c’est l’Afrique du Sud qui attendra la France en quart de finale.

Lucu plutôt que Couilloud ?