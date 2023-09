Le XV de France a trouvé une solution pour Antoine Dupont

Alexis Brunet

Le XV de France a pris un sacré coup au moral avec la blessure d'Antoine Dupont face à la Namibie. Pour se donner une chance d'être disponible pour les phases finales, le demi de mêlée s'est fait opérer. Le délai pour se remettre d'une telle blessure pourrait alors être respecté, avec un retour possible lors des quarts de finale. Mais pour ne prendre aucun risque, le staff des Bleus réfléchit à une solution, qui pourrait être l'utilisation d'un masque souple.

Avant le début de la Coupe du monde, la France a malheureusement perdu Romain Ntamack. Le joueur du Stade Toulousain s'est blessé au genou lors d'un match de préparation face à l'Écosse. C'est donc Matthieu Jalibert qui l'a remplacé au sein du XV de France. Le Bordelais est donc associé à Antoine Dupont en charnière, mais cela va évoluer, au moins pour un match. En effet, le demi de mêlée s'est blessé face à la Namibie, et il devrait ête forfait lors de la prochaine rencontre, contre l'Italie.

Dupont veut revenir pour le quart de finale

Si l'absence de Dupont est presque certaine contre l'Italie, le doute subsiste toujours pour un probable quart de finale. En effet, le demi de mêlée s'est fait opérer dernièrement d'une fracture maxillo-zygomatique. La FFR a précisé que le joueur allait revenir dans les prochains jours au sein du groupe du XV de France, mais rien n'indique qu'il sera remis à temps pour le début des phases finales. Le joueur lui semble déterminé à l'idée de revenir pour un possible quart de finale, comme il l'a montré en postant un message plein de motivation sur son compte Instagram.

L'hypothèse d'un masque souple