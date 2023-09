Insulté après le match contre le XV de France, il passe un coup de fil à Dupont

Alexis Brunet

Au lendemain de la victoire face à la Namibie, le sourire est un peu crispé sur le visage des supporters du XV de France. Les partenaires de Charles Ollivon se sont imposés 96 à 0, en développant un rugby très plaisant, mais ils ont surtout perdu Antoine Dupont. Le demi de mêlée souffre d'une fracture maxillo-zygomatique, et il pourrait manquer les phases finales de la Coupe du Monde. Johan Deysel, coupable du plaquage qui a causé la blessure du Toulousain, a appelé ce dernier à la fin du match.

Le XV de France poursuit son sans-faute. Après avoir triomphé face à la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay, les coéquipiers de Cyril Baille ont fait de même face à la Namibie. Une victoire nette et sans bavure, puisque la France s'est imposée 96-0. Les Bleus doivent encore affronter l'Italie, le 6 octobre prochain, afin de connaître leur place finale dans leur groupe.

La France perd Antoine Dupont

La France a donc écrasé la Namibie, mais il y a quand même un bémol à cette nette victoire. À la 46ème minute, Antoine Dupont a dû quitter le terrain à la suite d'un contact avec Johan Deysel, le centre namibien. L'optimisme n'est pas de mise, puisque le Français a été touché au visage, et il souffre d'une fracture maxillo-zygomatique. Un premier bilan a donc été effectué, mais le demi de mêlée aura besoin de passer de nouveaux examens pour déterminer s'il peut ou non participer aux phases finales. C'est tout de même une nouvelle mauvaise nouvelle pour le XV de France, après la blessure de Romain Ntamack, survenu juste avant le début de la Coupe du monde.

Deysel a appelé Antoine Dupont