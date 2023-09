Coupe du Monde de rugby : Le XV de France perd Dupont, il fait son mea culpa

Alexis Brunet

Jeudi soir, le XV de France a signé une très belle victoire contre la Namibie, en s'imposant 96 à 0. Un score qui ne fait malheureusement pas oublier la mauvaise nouvelle de cette soirée, à savoir la sortie sur blessure d'Antoine Dupont. Le joueur du Stade Toulousain a été touché au visage par Johan Deysel, et la suite de la Coupe du monde semble très compromise pour le Français. Conscient de la situation, le Namibien a tenu à présenter ses excuses.

Après son match face à l'Uruguay, le XV de France devait retrouver une certaine forme d'efficacité face à la Namibie. Cela n'a pas manqué, puisque les partenaires de Cyril Baille - de retour de blessure à cette occasion - n'ont fait qu'une bouchée des Welwitschias, en s'imposant 96-0. De quoi aborder le dernier match de groupe face à l'Italie dans les meilleures conditions possibles.

Antoine Dupont est sorti sur blessure

Bien que le score soit très flatteur, la soirée n'a pas été parfaite du côté du stade Vélodrome. Face à la Namibie, Antoine Dupont a dû sortir sur blessure. Le Français souffre d'une fracture maxillo-zygomatique. Ce dernier n'a pour l'instant pas quitté le groupe, et sa présence lors des phases finales n'est pas encore écartée. Une décision devrait être prise prochainement, lors d'un nouveau rendez-vous avec les chirurgiens. L'hypothèse de jouer les matches à élimination directe avec un masque de protection est une possibilité.

Johan Deysel s'excuse auprès de Dupont