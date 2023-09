XV de France : Dans les coulisses du drame Dupont

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré la victoire historique du XV de France face à la Namibie (96-0), les sourires ont rapidement quitté les visages tricolores. Et pour cause, Antoine Dupont a quitté ses partenaires en grimaçant et pourrait bien être incertain pour le reste de la Coupe du monde. Inquiet, Fabien Galthié a rendu visite à son capitaine à l'hôpital en pleine nuit.

La soirée du XV de France est pour le moins paradoxale. Qui aurait pu imaginer que la plus grosse victoire de l'histoire du rugby français en Coupe du monde soit reléguée au second plan ? Les hommes de Fabien Galthié ont effectivement atomisé la Namibie (96-0) et poursuivent leur sans-faute avant d'affronter l'Italie dans deux semaines. Et pourtant, au lendemain de ce succès historique, personne ne rigole en France et tout le monde retient son souffle pour Antoine Dupont. Sorti à la 45e minute de jeu après un violent contact sur le visage, le capitaine du XV de France s'est rendu immédiatement à l'hôpital.

EXCLU - XV de France : Dupont «fait partie des meilleurs, mais...» https://t.co/Wuvo46HCpf pic.twitter.com/h6QHRTQzHV — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Galthié débarque à l'hôpital en pleine nuit

Et le demi de mêlée du Stade Toulousain a reçu de la visite en pleine nuit. En effet, selon les informations de RMC Sport , Fabien Galthié est arrivé à 2h30 à l'Hôpital Privé de Provence... à bord d'une voiture du RAID. Le sélectionneur a rendu visite à son capitaine qui venait de passer des premiers examens qui auraient révélés une fracture à l'os zygomatique. Sorti de l'hôpital à 3h30, Fabien Galthié faisait d'ailleurs grise mine et semblait préoccupé par la situation d'Antoine Dupont. RMC Sport précise qu'un point plus précis sera effectué dans 48 heures, mais la présence du capitaine des Bleus pour affronter l'Italie relève déjà de l'utopie. Le staff du XV de France espère pouvoir récupérer Dupont pour une éventuelle demi-finale le 21 ou 22 octobre prochain.

«Quand un joueur se blesse, on n'est jamais heureux»