Face à «des bouchers», Boudjellal annonce «des blessés importants» pour le XV de France

Thibault Morlain

Si tout se passe bien pour le XV de France, grâce à sa victoire face à la Nouvelle-Zélande, les joueurs de Fabien Galthié devraient terminer à la première place de leur groupe. La question sera alors de savoir qui affronteront les Bleus en quart de finale de la Coupe du monde. Alors que ça devrait se jouer entre l’Irlande et l’Afrique du Sud, Mourad Boudjellal redoute déjà une opposition face aux Sud-Africains.

En s’imposant face à la Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du monde, le XV de France a pris une option pour passer en quart de finale avec la 1ère place du groupe. Les joueurs de Fabien Galthié doivent toutefois encore finir le travail face à la Namibie ce jeudi puis face à l’Italie. En cas de première place, le XV de France affrontera l’équipe sortie deuxième du groupe B et ça devrait se jouer entre l’Irlande et l’Afrique du Sud. Dans tous les cas, ça annonce un choc au sommet pour la bande à Antoine Dupont.

XV de France : Les vérités de Boudjellal sur la polémique Galthié https://t.co/liwlpvMRVD pic.twitter.com/5Zngg5GySG — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

Boudjellal vote l’Irlande pour le XV de France

L’Irlande ou l’Afrique du Sud ? Mourad Boudjellal a sa préférence pour l’adversaire du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde. Pour Eurosport , il a voté en faveur du XV du Trèfle, expliquant : « L’adversaire idéal pour le XV de France en quart de finale ? Sans aucune hésitation, l’Irlande. Il deux raisons essentielles, plus une troisième. D’abord, on a perdu contre l’Irlande, donc c’est toujours bien de rencontre une équipe qui vous a battus, on arrive à se construire la victoire sur le ressentiment de la défaite ».

« Il y en a qui vont partir directement à l’infirmerie »