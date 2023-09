XV de France : Un cauchemar refait surface pour Antoine Dupont

Thibault Morlain

Après Saint Denis et Lille, le XV de France va désormais évoluer à Marseille dans cette Coupe du monde de rugby. En effet, alors que les Bleus vont affronter la Namibie ce jeudi, c’est au Vélodrome que la rencontre de disputera. Dans l’enceinte marseillaise, l’ambiance promet d’être très chaude. Antoine Dupont a d’ailleurs été interrogé sur le sujet et ça ne lui a pas rappeler que des bons souvenirs.

Le XV de France va donc disputer sa 3ème rencontre de cette Coupe du monde de rugby. Après la Nouvelle-Zélande et l’Uruguay, c’est la Namibie qui va se dresser sur le chemin des joueurs de Fabien Galthié. Une rencontre qui se disputera sur la pelouse du Vélodrome. Et avant cette rencontre, plusieurs joueurs ont été interrogés sur le fait de jouer dans le stade de l’OM…

XV de France : Fabien Galthié lance son « ovni » https://t.co/LfdRaJeZ84 pic.twitter.com/WWeO6HcC0v — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

« J'ai un souvenir un peu mitigé du dernier match »

C’est notamment le cas d’Antoine Dupont. De passage en conférence de presse ce mardi, le demi de mêlée du XV de France a été interrogé sur ce match au Vélodrome. « Que vous inspire le fait de jouer au stade Vélodrome de Marseille ? », a-t-on demandé à Dupont. Il a alors répondu : « J'ai un souvenir un peu mitigé du dernier match… ». En effet, la dernière venue du joueur du XV de France au Vélodrome a été un cauchemar puisqu’en novembre 2022, face à l’Afrique du Sud, il avait reçu un carton rouge. « Je suis chagriné. J'avais de la culpabilité vis-à-vis de l'équipe sur le moment. Ils ont fait le job donc c'est plus moi qui me pénalise tout seul car je vais sûrement manquer ce dernier match face au Japon, à Toulouse, qui était important pour moi. On va voir la longueur de ma suspension. Je me suis pénalisé tout seul mais mes états d'âme passent après le collectif », expliquait Antoine Dupont après cette exclusion qui lui a valu 4 semaines de suspension.

Zidane prévient Dupont pour le Vélodrome