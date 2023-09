XV de France : Polémique avec l’extrême droite, Dupont sort du silence

Axel Cornic

En pleine Coupe du monde, Antoine Dupont s’est retrouvé au centre d’une petite affaire impliquant Jean Dujardin, une partie de l’extrême droite française et surtout du magazine Valeurs Actuelles. Présent en conférence de presse ce mardi, à deux jours de la rencontre face à la Namibie, il a été interrogé sur ce sujet.

C’est une histoire de valeurs. Profitant de la hype autour du rugby avec la Coupe du monde, le magazine Valeurs Actuelles a fait sa dernière Une sur les supposées vertus véhiculés par ce sport, parlant notamment d'un prétendu patriotisme qui serait plus visible que dans d’autres disciplines. Pour l’illustrer, Antoine Dupont a notamment été mis en avant…

Coupe du monde de Rugby : Une révolution est au programme ? https://t.co/gpi9VStGhA pic.twitter.com/UhrmqcWr8b — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

Dujardin et Dupont contre Valeurs Actuelles

Sauf que cela n’a pas vraiment été apprécié par le capitaine du XV de France ! L’acteur Jean Dujardin, qui a dirigé et participé à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde et qui figurait également sur cette Une, a posté une photo sur les réseaux sociaux accompagné du message : « La France oui, vos valeurs non. Pas de récupération. Merci ». Un message partagé par Dupont, qui s’est donc retrouvé au centre d’un débat assez inattendu et qui a notamment fait parler dans une certaine frange de la politique française.

« Je pense que j'ai développé un peu ma position en faisant ce geste-là »