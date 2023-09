Coupe du monde de Rugby : Un problème réglé avec l'alcool ?

Alexis Brunet

Pour le moment le XV de France réussit un parcours sans faute dans la Coupe du Monde. Les partenaires d'Antoine Dupont sont venus à bout de la Nouvelle-Zélande, puis de l'Uruguay. Ils disputeront leur troisième match face à la Namibie le jeudi 21 septembre à Marseille. Pour l'occasion, il ne devrait plus y avoir de problème pour se procurer de la bière au stade, comme cela avait été le cas auparavant.

Le XV de France a comme objectif de continuer son sans-faute dans sa poule de Coupe du Monde. Après le choc d'ouverture gagné face à la Nouvelle-Zélande, les hommes de Fabien Galthié sont difficilement venus à bout de l'Uruguay. Pour la troisième rencontre des coéquipiers d'Antoine Dupont, c'est la Namibie qui se profile. La France affrontera les Welwitschias à Marseille, au stade Vélodrome.

Le problème de la bière est réglé

Lors du match face à la Namibie, il y aura du spectacle sur le terrain, mais aussi en tribune sûrement. Cela devrait être facilité par la résolution du problème de la bière. Lors du match entre l'Afrique du Sud et l’Écosse notamment, il y avait eu une pénurie de bière, à cause des fortes chaleurs, et d'une très forte demande. Cela devrait rentrer dans l'ordre selon le directeur général de France 2023, Julien Collette, interrogé par RMC Sport . « Avec les températures, les fans ont consommé encore plus que d'habitude, les records ont été largement battus. Le précédent record pour une finale de Top 14 était de 50.000 gobelets de bière consommés, nous avons atteint 80.000 gobelets consommés à Marseille. »

L'accès au stade sera facilité

En plus du problème lié à la bière, l'accès au stade Vélodrome avait été compliqué, notamment lors du match Angleterre-Argentine. Cela devrait aussi rentrer dans l'ordre, puisque les portes du stade vont ouvrir trois heures avant le début de la rencontre, contre deux auparavant. Les buvettes autour de l'enceinte fermeront aussi une heure avant le coup d’envoi.