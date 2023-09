Coupe du monde de rugby : Il cible un problème avec le XV de France

Jean de Teyssière

Face à l'Uruguay, le XV de France a souffert, mais a fini par l'emporter avec ses réservistes (27-12). Les hommes de Fabien Galthié ont été trop attentistes et pas assez agressifs selon l'ancien troisième ligne français Imanol Harinordoquy. Il exhorte même les joueurs du XV de France à être plus agressifs en défense, comme en 2022 lorsque les Bleus avaient réussi à remporter le Grand Chelem lors du tournoi des 6 Nations.

Il va falloir montrer un autre visage face à la Namibie jeudi prochain, à Marseille. Alors que l'Uruguay a causé d'énormes soucis au XV de France, Imanol Harinordoquy, l'ancien international français aux 82 sélections, croit savoir pourquoi.

«Je m'inquiète de ce choix de laisser le ballon à l'adversaire»

Le consultant chez Midi Olympique , Imanol Harinordoquy est revenue sur la victoire française face à l'Uruguay, mais il fustige la gestion du match par les hommes de Fabien Galthié : « Je m'inquiète de ce choix de laisser le ballon à l'adversaire. J'ai l'impression de me répéter, mais le grand chelem 2022 a été réalisé notamment en raison de la qualité de cette défense très agressive qui étouffait l'adversaire. C'était même violent. Avec cette défense, les Bleus empêchaient leurs adversaires de construire leur jeu. Les Anglais ont d'ailleurs construit leur succès sur cette stratégie face à l'Argentine. »

XV de France : «Arrêtez de me mettre des peintres», la colère de Galthié https://t.co/bT3kfhWNZN pic.twitter.com/Tv7tcvgTb3 — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

«Le XV de France prend des essais trop facilement»