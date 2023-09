Coupe du monde de rugby : Un grand retour annoncé pour le XV de France

Axel Cornic

Le XV de France a commencé sa Coupe du monde sans certains cadres, comme c’est le cas de Cyril Baille et de Jonathan Danty. Tous les deux touchés avant le début de la compétition, ils n’ont joué ni les All Blacks ni l’Uruguay, mais pourraient bientôt faire leur retour avec les deux derniers matchs de poule face à la Namibie et l’Italie.

Face à l’Uruguay (27-12), Fabien Galthié a décidé de largement faire tourner son équipe, alignant plusieurs joueurs qui ont découvert à cette occasion la Coupe du monde. Un choix pas forcément payant puisque le point de bonus offensif à échappé aux Bleus. Mais les choses devraient changer dès la prochaine rencontre du XV de France dans cette poule A, puisque les stars pourraient être de retour face à la Namibie, qui sort de deux lourdes défaites face à l’Italie (52-8) et face à la Nouvelle-Zélande (71-3).

Baille et Danty enfin de retour ?

D’après les informations de RMC Sport , on devrait avoir plus ou moins droit à l’équipe type pour cette troisième rencontre du XV de France. Antoine Dupont devrait donc reprendre les commandes du jeu avec Matthieu Jalibert, avec Louis Bielle-Biarrey seule surprise potentielle dans les lignes arrières. Devant, Cyril Baille pourrait bien faire ses grands débuts, lui qui s’était blessé à un mollet lors des matchs de préparation.

« Il est prêt »