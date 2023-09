XV de France : Polémique avec l'extrême droite, il valide la réaction de Dupont

Benjamin Labrousse

Ce vendredi, le journal « Valeurs Actuelles » publiait sa une avec en vedette Jean Dujardin et Antoine Dupont. Une une accompagnée de l’intitulé : « La France Rugby », qui a rapidement été condamnée par l’acteur, mais aussi par le capitaine du XV de France. Tous deux dénonçant une récupération politique de la part de l’hebdomadaire d’extrême-droite. Une condamnation qu’a d’ailleurs saluée Mourad Boudjellal.

La polémique bat son plein. Au lendemain de la condamnation par Jean Dujardin et Antoine Dupont de la une de « Valeurs Actuelles », les réactions à ce sujet s’enchaînent. Pour rappel, l’acteur avait réagi à la couverture du magazine d’extrême-droite par ce message publié sur Instagram : « La France oui, vos valeurs non. Pas de récupération. Merci » . Une réponse republiée dans la foulée par le capitaine du XV de France, faisant écho à la titraille du magazine en question : « La France Rugby » .





«C’est un beau message pour notre société»

Dans un entretien accordé au Parisien , Mourad Boudjellal valide ces actes de Jean Dujardin et d’Antoine Dupont : « Jean Dujardin, c’est un mec sain. Il n’y a pas de débat là-dessus. Et qu’Antoine Dupont s’associe à cette condamnation, cela veut tout dire. Quand on est joueur de rugby, on ne peut pas vivre dans cette société-là, on doit accepter toutes les différences. D’ailleurs, le rugby c’est le seul sport où nous sommes plus forts quand nous sommes différents. Il faut des grands costauds, des petits rapides… En résumé, si on veut gagner, on ne doit pas être pareil. C’est un beau message pour notre société » .

«Macron a un train d'avance»