Coupe du Monde de rugby : Le XV de France annonce une grande nouvelle

Benjamin Labrousse

Alors que le XV de France s’est imposé dans la douleur ce jeudi soir face à l’Uruguay (27-12), les hommes de Fabien Galthié sont désormais tournés vers le match face à la Namibie, qui aura lieu jeudi prochain (21h). Co-entraîneur de l’équipe de France, Karim Ghezal a annoncé une bonne nouvelle ce vendredi concernant l’état de forme des joueurs Français.

À l’arrivée, le XV de France s’en sort bien. Avec une équipe remaniée alignée par Fabien Galthié face à l’Uruguay ce jeudi à Lille, les joueurs Français ont souffert face à des Uruguayens bien en place. Bousculé en début de match, le XV de France a même été mené en première période. Avec un second succès en deux matchs disputés, la France peut toutefois respirer, mais elle devra faire preuve de davantage de concentration et d’application face à la Namibie jeudi prochain.

Le XV de France se fait fracasser, un soutien inattendu arrive https://t.co/y9vvJhrQAE pic.twitter.com/gSOgWPsAll — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

« On va voir les points d’amélioration, les points de satisfaction »

Co-entraîneur du XV de France chargé de la conquête, Karim Ghezal a livré ses impressions sur cette rencontre. « Nous sommes contents d’avoir gagné ce deuxième match en l’espace de six jours avec nos supporters à Lille. On a bien travaillé avec nos joueurs. On va revoir chaque secteur de jeu. On va dès demain débriefer de manière connectée notamment sur l’utilisation du jeu au pied avec 20 coups de pied donnés à peine. On va voir les points d’amélioration, les points de satisfaction » , déclare Ghezal dans des propos relayés par RMC .

« Aucune blessure à déplorer »