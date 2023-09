«C’est impardonnable», le XV de France prend cher !

La rédaction

Le XV de France a frôlé la catastrophe ce jeudi soir, mais est parvenu à assurer l'essentiel, à savoir la victoire. Opposés à l'Uruguay, une équipe plus faible sur le papier, les Bleus ont souffert durant 80 minutes. En conférence de presse, Fabien Galthié a tenu à rassurer les supporters sur le niveau de jeu. Mais de nombreux observateurs ont affiché leur colère après ce match.

L'essentiel a été assuré. Après sa prestation XXL face à la Nouvelle-Zélande, le XV de France a empoché une deuxième victoire en deux matchs. Les hommes de Fabien Galthié l'ont emporté face à l'Uruguay (27-12), mais sans la manière. En conférence de presse, le sélectionneur des Bleus est conscient des difficultés de son équipe, mais préfère retenir la victoire. « La victoire est importante quand on voit le scénario du match où on n'arrive pas à contrôler, à prendre le score, à imposer notre jeu. C'était difficile nerveusement et psychologiquement pour des joueurs qui étaient sur le terrain et qui voulaient bien faire » a lâché Galthié.

« On a déjoué »

Mais sur RMC , les consultants présents sur le plateau de l'A fter Rugby ont préféré s'attarder sur la manière. « On a déjoué. On n’a pas joué, surtout. On a été pris par l’intensité mise par les Uruguayens. Ils nous ont chassés partout, ils nous ont plaqués, ils nous ont pris des ballons. On gagne ce match, c’est un moindre mal. Mais je suis énormément insatisfait » a déclaré Jean-Claude Skrela, ancien sélectionneur du XV de France. Yann Delaigue est du même avis.

« Pour moi, l’équipe de France n’a pas joué »