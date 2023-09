XV de France : Un joueur de Galthié se fait chambrer en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après un problème au genou qui l'a éloigné des terrains pendant six mois, Anthony Jelonch était de retour jeudi soir avec le XV de France et disposait même du statut de capitaine contre l'Uruguay. Son père s'est exprimé après la rencontre et n'a pas manqué de s'amuser à chambrer le troisième ligne du Stade Toulousain.

C'est un fait, le XV de France n'a pas forcément brillé jeudi soir pour son deuxième match de Coupe du Monde à Lille face à l'Uruguay, mais a fini par l'emporter (27-12). Fabien Galthié avait décidé pour l'occasion de faire tourner par rapport à l'équipe qui avait débuté contre les All Blacks une semaine auparavant, et Anthony Jelonch en a donc profité pour faire son grand retour après six mois de blessure et une rupture des ligaments croisés d'un genou en mars dernier, contre l'Ecosse. Un moment que le troisième ligne du Stade Toulousain, capitaine des Bleus pour l'occasion, a forcément savouré au même titre que sa famille.

XV de France : Antoine Dupont fait halluciner Zidane https://t.co/WjL4EGVqd4 pic.twitter.com/zqbH78w4ye — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

« Il est toujours en retard ! »

Interrogé dans l'émission Le Mag sur TF1 juste après la victoire du XV de France, le père d'Anthony Jelonch était en direct du Gers pour saluer la prestation de son fils. Et il a démarré par un petit chambrage en règle : « Mon premier mot, comme d'habitude, c'est qu'il est toujours un peu en retard. Cela fait un moment que nous sommes devant les caméras et que j'ai laissé mes amis pour attendre Anthony Jelonch le capitaine », s'est amusé Jérôme Jelonch, avant de reprendre un ton plus sérieux pour évoquer le retour au premier plan de son fils avec les Bleus.

« Un gros cadeau de Fabien Galthié »