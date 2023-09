XV de France : «C’est une machine», Galthié va lancer son ovni à la Coupe du monde

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Entré en cours de jeu contre les All Blacks (27-13), Paul Boudehent sera titulaire contre l'Uruguay ce jeudi soir à Lille. Après une très belle saison avec le Stade Rochelais, le troisième-ligne va honorer sa cinquième sélection. Et ça pourrait faire très mal !

Fabien Galthié a annoncé son le XV qu'il alignerait ce jeudi soir contre l'Uruguay. Une équipe largement remaniée par rapport à celle qui a battu les All Blacks (27-12) puisqu'il y a 12 changements. Parmi eux, Paul Boudehent (23 ans), qui a joué environ 20 minutes contre la Nouvelle-Zélande, sera cette fois-ci aligné d'entrée à la place de François Cros. Et à en croire Kevin Gourdon, son ex-coéquipier au Stade Rochelais, Paul Boudehent pourrait bien marquer les esprits face aux Uruguayens.

«Force, vitesse, puissance, explosivité, il est fort partout»

« C'est une machine ! À tous les tests, c'était le meilleur. Il était incroyable. Force, vitesse, puissance, explosivité, il est fort partout. Il a un physique hors norme. le monde lui répétait qu'il avait des aptitudes phénoménales, mais personne ne lui a appris à s'en servir. Paul avait des manques, d'autant plus dans un sport aussi technique que le rugby. Il a beaucoup progressé et il peut aller encore plus loin. Largement ! », lance-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE . William Servat, le co-entraîneur des avants bleus, se dit également impressionné par Paul Boudehent.

Boudehent les impressionne tous