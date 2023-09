Coupe du monde de rugby : Le XV de France reçoit un coup de pression inattendu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce jeudi soir, le XV de France affronte l'Uruguay pour son deuxième match de la Coupe du monde, après sa victoire contre les All Blacks. Une rencontre qui paraît très abordable pour les hommes de Fabien Galthié, mais Santiago Arata, demi de mêlée uruguayen qui évolue à Castres, assure que les Teros n'ont pas l'intention de se laisser faire.

Vainqueur des All Blacks (27-13), le XV de France semble avoir fait le plus dur pour terminer premier de son groupe qui est également composé de l'Italie, la Namibie et l'Uruguay. D'ailleurs, les hommes de Fabien Galthié ont rendez-vous avec l'équipe sud-américaine ce jeudi soir à Lille. Un match qui paraît très déséquilibré sur le papier, mais cela n'empêche pas Santiago Arata de prévenir les Français. Il faut dire que c'est un match particulier pour le demi de mêlée des Teros , lui qui évolue à Castres.

«Affûtez vous bien les dents parce que ça va être dur»

« Peut-être que mes coéquipiers n’ont pas trop l’image que j’ai en tête. La plupart des latins, on n’aime pas perdre. Mais, là, je vais jouer contre des personnes que je croise tous les week-ends ! je n’ai pas envie qu’on me mette la main dessus quand je suis au sol! Affronter ces mecs, c’est particulier. Je prendrai plaisir d’affronter ces grands joueurs. Mais on a une envie, une énergie, un feu qu’on a dedans et qu’on va sortir ! Je vais les motiver dès six heures du matin. Affûtez vous bien les dents parce que ça va être dur ! », lance-t-il dans une interview accordée à RMC Sport , avant d'en dire plus sur les progrès de la sélection uruguayenne.

«On va se battre comme des chiens»