Un crack du XV de France va s’offrir un record, Ntamack détrôné

Thibault Morlain

Après la Nouvelle-Zélande, le XV de France va poursuivre sa Coupe du monde ce jeudi avec une rencontre face à l’Uruguay. Face à un adversaire jugé beaucoup plus facile, Fabien Galthié a décidé d’opérer un large turn-over dans son équipe de départ. Ce mardi, le sélectionneur du XV de France a annoncé de nombreux changements dans sa composition et voilà qu’un record de Romain Ntamack va tomber à cette occasion.

Place maintenant à l’Uruguay pour le XV de France dans cette Coupe du monde de rugby 2023. Ce mardi, Fabien Galthié s’est présenté en conférence de presse afin notamment de donner sa composition d’équipe pour cette rencontre. Un XV de départ avec de nombreuses nouvelles têtes par rapport à la Nouvelle-Zélande. En effet, au coup d’envoi, on va notamment pouvoir retrouver Sekou Macalou, Anthony Jelonch, qui sera d’ailleurs capitaine, Paul Boudehent, Maxime Lucu, Antoine Hastoy ou encore Louis Bielle-Biarrey.

XV de France : Dupont remplacé, Galthié s’explique https://t.co/lZQrXkg2lO pic.twitter.com/tXZRV0cV7T — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

Bielle-Biarrey efface le record de Ntamack

A seulement 20 ans, Louis Bielle-Biarrey est la nouvelle pépite du rugby français. Ailier de l’Union Bordeaux-Bègles, il va donc connaitre face à l’Uruguay sa première titularisation en Coupe du monde. Et par la même occasion, le joueur de Fabien Galthié va faire tomber un record qui était jusqu’à présent détenu par un certain Romain Ntamack. En effet, à 20 ans 2 mois et 25 jours, Louis Bielle-Biarrey va devenir le plus jeune joueur du XV de France à jouer une Coupe du monde. Ntamack détenait ce record depuis la Coupe du monde 2019 au Japon, il avait alors 20 ans et 143 jours quand il avait joué.

