Coupe du monde de rugby : Le XV de France a bluffé une légende des All Blacks

Axel Cornic

La Coupe du monde a démarré sur les chapeaux de roues pour le XV de France, qui a battu la Nouvelle-Zélande en match d’ouverture (27-13). Un premier pas important en vue des qualifications pour les quarts de finale, mais également un message fort envoyé à la planète rugby, dithyrambique depuis quelques jours au sujet des Français.

Certains ont eu peur que l’histoire se répète, mais le XV de France n’a pas fait comme en 2007. C’est en effet une victoire qui a lancé la Coupe du monde des Français et pas contre n’importe qui, puisque ce sont les All Blacks qui ont chuté sur la pelouse du Stade de France.

XV de France : Ntamack out, son successeur validé par une légende https://t.co/FSD1xuPUlW pic.twitter.com/nZ0lqJeZ5L — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

« Les Français étaient juste trop bons pour les All Black »

Forcément, le résultat a fait beaucoup de bruit et Dan Carter était en première ligne pour y assister. « Quelle atmosphère incroyable au Stade de France mais aussi dans tout le pays ! » a expliqué le double champion du monde néo-zélandais, lors d’un long entretien accordé à RMC Sport . « Le XV de France a montré qu'il allait être dur à battre avec tout le soutien du public. Et puis les Français étaient juste trop bons pour les All Black. C'est une équipe de classe mondiale ».

« C'est un coup dur, mais on apprend tellement de ses défaites »