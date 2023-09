XV de France : Incroyable, il loupe ses examens pour la Coupe du monde

Thibault Morlain

A seulement 20 ans, Louis Bielle-Biarrey est actuellement avec le XV de France pour disputer la Coupe du monde. Un crack que Fabien Galthié n’a pas hésité à titulariser pour le prochain match des Bleus face à l’Uruguay. L’ailier de l’Union Bordeaux-Bègles va ainsi défendre les couleurs de la France, lui qui loupe actuellement l’école et différents examens.

Le XV de France peut compter sur une génération dorée pour aller chercher cette Coupe du monde. On pense ainsi à Antoine Dupont et compagnie, mais derrière, d’autres cracks sont en train de pousser et de prendre leur place dans le groupe de Fabien Galthié. C’est notamment le cas de Louis Bielle-Biarrey. A seulement 20 ans, l’ailier de l’Union Bordeaux-Bègles se trouve dans le groupe de Fabien Galthié. Un joueur sur lequel compte d’ailleurs le sélectionneur en témoigne la titularisation de Bielle-Barrey pour la rencontre du XV de France à venir face à l’Uruguay.

« J’avais des sessions de rattrapages »

A Lille, Louis Bielle-Barrey sera donc avec le XV de France, lui qui aurait très bien pu passer ses examens au même moment. En effet, en parallèle du rugby, le joueur de l’UBB poursuit ses études, se trouvant en IUT de gestion des entreprises et administration. Et c’est ainsi qu’en cette période de Coupe du monde, Louis Bielle-Barrey loupe ses partiels. « J’avais des sessions de rattrapages, mais évidemment, je ne peux pas y aller », a-t-il lâché, rapporté par Le Parisien .

Bielle-Barrey dans l’histoire du XV de France

Plutôt que de passer ses partiels, Louis Bielle-Barrey dispute donc la Coupe du monde avec le XV de France. Et le voilà qu’il va d’ailleurs rentrer dans l’histoire du rugby français. En effet, jeudi, face à l’Uruguay, il va devenir le plus jeune joueur français à disputer un match de Coupe du monde. Jusqu’à présent, c’était Romain Ntamack qui détenait ce record. Plus précoce de quelques jours, Louis Bielle-Barrey va laisser sa traces dans l’histoire du XV de France.