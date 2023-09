Le scandale est relancé, l’annonce du XV de France

Thibault Morlain

Avant le début de la Coupe du monde, la sélection de Bastien Chalureau avec le XV de France a fait énormément polémique. En effet, le deuxième ligne de Montpellier a fait l’objet d’une condamnation pour pour violences et insultes à caractère raciste. Cela a fait énormément parler et voilà que c’est reparti pour un tour puisque Chalureau fait partie des remplaçants pour affronter l’Uruguay. Alors que le joueur de Fabien Galthié pourrait entrer en jeu, Raphaël Ibanez a fait le point sur ce scandale.

Profitant du forfait de Paul Willemse, Bastien Chalureau, initialement réserviste du XV de France pour cette Coupe du monde, a finalement intégré le groupe de Fabien Galthié pour disputer cette compétition. De quoi déclencher une vive polémique. En effet, certains ont crié au scandale face à celle sélection du joueur de Montpellier étant donné son passé et sa condamnation pour pour violences et insultes à caractère raciste. Chalureau est tout de même bel et bien là avec le XV de France. D’ailleurs, remplaçant face à l’Uruguay, il pourrait jouer pour ce deuxième match de la Coupe du monde de rugby.

XV de France : Un joueur a vécu l’enfer avant la Coupe du monde, il vide son sac https://t.co/2QEHqA4D99 pic.twitter.com/FqpNxd2VD1 — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

« Il s'est préparé comme un joueur professionnel »

Le scandale Bastien Chalureau s’invite donc à nouveau au coeur des discussions avec cette présence parmi les remplaçants du XV de France. La question a d’ailleurs été posée à Raphaël Ibanez, manager général des Bleus. En conférence de presse, rapporté par Le Parisien , il a alors lâché : « Tout le monde s'est exprimé sur le sujet la semaine dernière, Bastien lui-même. Il s'est préparé comme un joueur professionnel, qui fait partie intégrante du groupe. L’accueil qu’il va recevoir ? Je n'ai pas de doutes particuliers, Je n'ai pas de doutes particuliers ».

« Ce qui compte en fait c'est qu'il puisse exprimer tout son potentiel »