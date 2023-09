Coupe du monde de Rugby : Le XV de France détrône Ntamack avec un nouveau record

Benjamin Labrousse

Ce jeudi, le XV de France va tenter d’enchaîner après sa magnifique entame (victoire face aux All Blacks 27-13) avec un affrontement face à l’Uruguay. Bien lancée dans cette Coupe du monde à domicile, l’équipe de France devrait être remaniée pour ce match prévu à Lille. Le sélectionneur Fabien Galthié devrait d’ailleurs titulariser Louis Bielle-Biarrey qui deviendra automatiquement le plus jeune Français à avoir évolué lors d’une rencontre de Coupe du monde. Un record précédemment détenu par Romain Ntamack.

Le XV de France pourrait bien détenir une nouvelle pépite dans ses rangs. Après les éclosions ces dernières années de cracks comme Antoine Dupont ou encore Romain Ntamack, un nouveau joueur prometteur pourrait se révéler aux yeux du monde ce jeudi à Lille. Tout juste âgé de 20 ans, Louis Bielle-Biarrey va connaître son premier match lors d’un mondial face à l’Uruguay. L’ailier né en 2003 et évoluant à l’UBB va ainsi devenir le plus jeune joueur du XV de France à prendre part à une rencontre du mondial et sera très attendu pour ses débuts au plus haut niveau. Avant Louis Bielle-Biarrey, le record de précocité détenu par un joueur Français au niveau de la Coupe du monde était détenu par nul autre que Romain Ntamack, qui avait joué à 20 ans et 143 jours lors du Mondial 2019 au Japon. Louis Bielle-Biarrey est quant à lui âgé de 20 ans 2 mois et 25 jours.

« J'y vais avec beaucoup d'enthousiasme »