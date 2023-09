Le XV de France annonce du lourd avec Dupont

Benjamin Labrousse

Ce vendredi, le XV de France lance sa Coupe du monde à domicile face aux All-Blacks (21h15). Fort de son duo dans l’entrejeu Antoine Dupont-Romain Ntamack, l’équipe de Fabien Galthié devra composer sans Ntamack blessé au genou. Mathieu Jalibert, qui va remplacer ce dernier, s’est livré sur sa relation avec Antoine Dupont et sur l’impact du capitaine français sur le groupe.

Depuis plusieurs semaines, le XV de France se prépare à une révolution pour son match d’ouverture face à la Nouvelle-Zélande. Ce vendredi, la formation de Fabien Galthié lancera officiellement sa compétition avec un nouveau duo de choc composé de Matthieu Jalibert à l’ouverture et d’Antoine Dupont à la mêlée. Forcément, le numéro 10 de l’UBB est attendu au tournant en remplacement de Romain Ntamack, mais peut compter sur l’apport direct du capitaine du XV de France à ses côtés.

XV de France : Deschamps s’est fait «un kif» grâce à Galthié https://t.co/eh0XWDh3ma pic.twitter.com/GeE6hadxfA — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

« L'entente avec Antoine est top »

Dans des propos relayés par RMC , Matthieu Jalibert s’est d’ailleurs confié à propos de son association avec Antoine Dupont. « L'entente avec Antoine est top, on s'entend super bien, ça fait quelques années qu’on s’entraîne et qu’on joue ensemble. On a pas mal de repères et d’automatismes. Je prends énormément de plaisir à jouer avec lui parce que c'est un joueur de classe mondiale qu’on n’a pas besoin de présenter » .

« C’est quelqu’un de très précieux pour nous sur les tâches défensives mais aussi en attaque »