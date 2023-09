Après les All Blacks, le XV de France calme tout le monde

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le XV de France a réussi ses débuts en Coupe du monde. Les hommes de Fabien Galthié ont infligé aux All Blacks leur première défaite en phase de poules (27-13). Les Bleus prennent une option sur la première place, même si Thomas Ramos se montre prudent avant d'aborder la suite de la compétition.

Porté par tout un peuple, le XV de France n'a pas loupé ses débuts au Mondial de rugby. Malgré la chaleur étouffante de Saint-Denis, les Bleus ont réchauffé les cœurs en battant la Nouvelle-Zélande. Pourtant, la rencontre avait débuté de la pire des manières. Après seulement deux minutes de jeu les All Blacks inscrivaient le premier essai. Mais quelques secondes plus tard, la France se remettait en route grâce au pied de Thomas Ramos. L'arrière des Bleus a permis à son équipe de rester en contact puis de prendre l'avantage en seconde période. Après la rencontre, l'arrière n'a pas caché sa joie, même s'il refuse de s'enflammer.

« Il ne faut pas s'enflammer »

« C’est un match d’ouverture donc tout n’a pas été parfait, il y a des choses à revoir. Il a fait très chaud, on a glissé. Mais dans l’envie, on était bien. On est devant à la mi-temps donc c’est positif malgré quelques aspects à revoir. En deuxième mi-temps, on revient avec de nouvelles intentions. Donc on est très content. C’est bien de gagner ce match, mais la compétition est longue, il ne faut pas s’enflammer » a lâché Ramos au micro de TF1.

« On va pouvoir profiter de cette victoire »