XV de France : Dupont et les All Black, une grande histoire d’amour

Le XV de France va démarrer sa Coupe du Monde 2023 par un gros morceau avec un choc face à la Nouvelle-Zélande vendredi soir, au Stade de France. Une affiche particulièrement savoureuse aux yeux d’Antoine Dupont, le capitaine des Bleus, qui avoue son admiration de longue date pour les All Black.

Quoi de plus excitant pour le XV de France de débuter un Mondial, sur ses terres, face à la mythique équipe de Nouvelle-Zélande ? Le challenge est de taille, et c’est très exactement ce qui attend Fabien Galthié et ses hommes qui entameront donc leur Mondial par un choc contre les All Black. Une sélection chargée d’histoire qui a fait rêver plus d’un joueur tricolore dans sa jeunesse, à commencer par le plus célèbre d’entre eux : le capitaine Antoine Dupont.

XV de France : «C’est une machine»… Antoine Dupont fait halluciner cette légende https://t.co/2aUuywMgcW pic.twitter.com/Np22Falrw3 — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

« Quand j’étais petit, je les admirais »

Présent en conférence de presse mercredi aux côtés de Galthié pour l’annonce de la composition du XV de France, le demi de mêlée du Stade Toulousain a raconté son attachement très particulier avec les All Black : « C'est l'équipe qui a le plus marqué les esprits. Quand j'étais petit, j'admirais cette équipe. Pouvoir les affronter en ouverture d'une telle compétition en France, tous les ingrédients sont réunis, l'affiche est très belle », lâche Dupont.

« Très peu de points faibles »