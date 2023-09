XV de France : Un joueur a vécu l’enfer avant la Coupe du monde, il vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Melvyn Jaminet revient de loin. Il y a encore quelques mois, le joueur était dans l'incapacité de tenir sa place en raison d'une vilaine blessure à la cheville. Mais finalement, le membre du Stade toulousain est parvenu à remplir sa mission et à intégrer le groupe de Fabien Galthié pour ce Mondial. Avant d'affronter l'Uruguay, il est revenu sur cette convocation.

Pour son entrée en lice dans son Mondial, le XV de France est parvenu à vaincre la Nouvelle-Zélande grâce notamment à un essai de Melvyn Jaminet. Une joie pour l'arrière et ouvreur du Stade toulousain, qui revient de loi. Ces derniers mois, il a été écarté des terrains à de nombreuses reprises en raison de douleurs à la cheville. Dans un entretien accordé à L'Equipe , Jaminet est revenu sur cette période délicate.

Jaminet a enchaîné les galères

« Je me blesse une première fois à la cheville gauche mi-octobre. Ça a été difficile à vivre. Je savais que j'allais louper la tournée de novembre avec les Bleus. Les voir jouer ces matches m'a fait mal. Puis je me suis à nouveau blessé à la cheville, droite cette fois, fin avril. Je savais que j'allais manquer la phase finale. C'était dur à accepter, à digérer. J'avais eu des hauts et des bas, mais je me sentais très bien à ce moment de la saison. Aucune des deux blessures n'a été pire que l'autre » a lâché Jaminet.

Jaminet se prononce sur sa participation au Mondial