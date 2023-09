Coupe du monde de rugby : Laporte fait déjà rêver le XV de France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vainqueur de la Coupe du monde de rugby il y a quatre ans, l'Afrique du Sud remet son titre en jeu sur les terres françaises. Pour son entrée en lice, la formation est parvenue à vaincre l'Ecosse (18-3). une victoire, qui n'a pas impressionné Bernard Laporte. Selon l'ancien sélectionneur du XV de France, les Springboks sont loin d'être favoris lors de ce Mondial.

Les favoris ont réussi leurs débuts lors de ce Mondial. Mis à part la Nouvelle-Zélande, battue par le XV de France vendredi dernier, les cadors se sont montrés à leur avantage, à l'image de l'Afrique du Sud. Les hommes de Jacques Nienaber, vainqueurs du Mondial il y a quatre ans, les Springboks ont battu l'Ecosse lors de la première journée et ont débuté leur parcours de la meilleure des manières. Mais il en faudra plus pour impressionner Bernard Laporte. Au micro de RMC , l'ancien président de la FFR et sélectionneur de l'équipe de France a passé en revue cette formation sud-africaine.

Laporte n'a pas été impressionné par les Springboks

« Qu'ils fassent partie des favoris avec la France, l'Irlande et la Nouvelle-Zélande, OK, mais de là à dire que c'est sûr qu'ils vont être champions du monde : Non. Ils n'ont rien détruit physiquement contre l'Écosse, je suis désolé. Ils sont costauds, ce n'est pas ça le problème, ils ont un jeu direct, mais ça a toujours été ça. Ils viennent, ils t'agressent en permanence, ils portent le ballon, font très peu de passes » a-t-il confié.

Laporte affiche les lacunes de l'Afrique du Sud