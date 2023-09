Coupe du monde de Rugby : Ce que vous ne savez pas sur Antoine Dupont

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète rugby, si ce n’est le meilleur, Antoine Dupont est le gros atout du XV de France sur le terrain. Mais le capitaine tricolore cache également plusieurs secrets, que le10sport.com va vous dévoiler à l’occasion de cette Coupe du monde de rugby.

En seulement quelques années, Antoine Dupont est devenu une véritable figure du paysage sportif français. A l’image de Kylian Mbappé au football ou encore de Victor Wembanyama au basket, il est le grand phénomène de sa discipline et Fabien Galthié a décidé de lui donner toutes les clés, le nommant capitaine du XV de France.

Une guinguette à Toulouse avec Cyril Baille

Il y a certaines choses que l’on ne sait pas forcément sur la star du rugby français. En dehors des terrains, il gère notamment une guinguette avec son coéquipier en club comme en sélection, Cyril Baille. Ça s’appelle La Pétanque des Copains et on peut notamment y retrouver du porc noir de Bigorre, produit familial puisque son frère Clément excelle dans l’élevage de cette race, en voie d’extinction dans les années 1980.

Ses petits tocs d’avant-match

Qui de mieux pour décrire Antoine Dupont que l’homme qui le côtoie le plus ? Romain Ntamack a livré quelques petites manies de son coéquipier, avec notamment un petit rituel musical. « Il écoute toujours sa musique cinq minutes avant de rentrer sur le terrain. Il n’est pas superstitieux, il ne prie pas le dieu de Castelnau-Magnoac (le village d’origine de Dupont, ndlr) avant les matchs » a expliqué le Toulousain, forfait pour cette Coupe du monde, lors d’un entretien accordé à RMC Sport en 2020.

Mbappé, Macron et les Jeux Olympiques

Comme un certain Kylian Mbappé, lui aussi veut disputer les Jeux Olympiques de Paris l’été prochain, avec évidemment une saison aménagée pour disputer certains tournois du World Rugby 7. Et tout comme la star du PSG, il semble également avoir une relation privilégiée avec le Président Emmanuel Macron, qui lui avait d’ailleurs rendu visite en 2022 lorsque le Tour de France a fait étape dans son village de naissance. Leurs retrouvailles plus récentes dans le camp de Rueil-Malmaison avant le match des All Blacks avaient d’ailleurs été assez chaleureuses.

Le « ministre de l’Intérieur »