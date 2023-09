XV de France : Une nouvelle star out, il lance un message à Galthié

Axel Cornic

Déjà criblé par les blessures et les forfaits, le XV de France a perdu une nouvelle pièce importante avec Julian Marchand. Sorti après une vingtaine de minutes lors du match contre les All Blacks, le talonneur est touché à la cuisse et devrait être absent au moins quatre semaines. Mais d’autres sont prêts à le remplacer au pied levé !

C’était la principale crainte avant cette Coupe du monde et elle s’est vérifiée. Les blessures ont compliqué la préparation du XV de France et ce n’est pas fini, puisque dès le premier match Fabien Galthié a perdu un nouveau joueur. Il s’agit de Julien Marchand qui devrait être de retour après la fin de la phase de poules.

XV de France : Il annonce déjà la vengeance des All-Blacks https://t.co/xXRViNIFzH pic.twitter.com/uNIBKh3YFo — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

« Je veux essayer de remplacer Julien Marchand du mieux possible »

Peato Mauvaka l’a remplacé à la perfection face aux All Blacks, mais ce jeudi c’est Pierre Bourgarit qui va occuper le poste de talonneur face à l’Uruguay. « Je suis forcément assez content de prendre part à cette compétition, de disputer mon premier match de Coupe du monde » a expliqué le joueur du Stade Rochelais. « Je n'avais pas accroché le wagon il y a quatre ans en raison de mes performances et de blessures. Avec la blessure de Julien (Marchand), j'aurai peut-être plus de temps de jeu. Je veux essayer de le remplacer du mieux possible. Je veux apporter mon maximum ».

« On aurait trop à perdre à les prendre de trop haut »