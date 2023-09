Coupe du monde de rugby : Problème avec la bière, on connait le responsable

Thibault Morlain

C’est le vendredi 8 septembre dernier que le coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby 2023 a été donné. Ça a démarré fort avec la victoire du XV de France face à la Nouvelle-Zélande, mais voilà que le tournoi fait déjà l’objet de nombreuses polémiques. En effet, lors de la rencontre entre l’Angleterre et l’Argentine à Marseille, certains se sont plaints… d’une pénurie de bière. Un problème qui a fait énormément parler et voilà qu’on serait pourquoi on en serait arrivé à une telle situation.

Outre la rencontre entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande, l’un des chocs de cette première journée de Coupe du monde a été l’opposition entre l’Angleterre et l’Argentine. A Marseille, c’est le XV de la Rose qui s’est imposé face aux Pumas. Mais voilà qu’au Vélodrome, on a fait écho de nombreuses polémiques. Il y a eu celle des files d’attente interminable, ce qui a d’ailleurs empêché certains spectateurs d’être là pour le coup d’envoi de la rencontre. Mais ce n’est pas tout… En effet, alors que le Vélodrome a également accueilli Afrique du Sud-Ecosse, nombreux ont été ceux à se plaindre d’une pénurie de bière. Il faut dire que la consommation d’alcool a été impressionnante. « À Marseille, le record remontait à un match de Top 14 où 50 000 gobelets avaient été vendus. Dimanche, 80 000 gobelets ont été vendus à Marseille. Les gens ont consommé encore plus », a expliqué Julien Collette, le directeur général du GIP, pour L’Equipe .

Coupe du monde de Rugby : Le XV de France détrône Ntamack avec un nouveau record https://t.co/ywB9VRctWc pic.twitter.com/uy0iKWSZtY — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

« On a été confrontés au phénomène d'une canicule intense en septembre »

Mais pourquoi la bière a-t-elle manqué ? Comment expliquer cette polémique à l’occasion de cette Coupe du monde de rugby ? Julien Colette a la réponse et le responsable ne serait autre que le soleil. En effet, la forte chaleur du week-end dernier serait à l’origine de toute cette affaire. « On a été confrontés au phénomène d'une canicule intense en septembre. Nous avions prévu des volumes suffisants pour aller au-delà des records observés dans d'autres Coupe du monde. Mais là, c'est allé très au-delà », a lâché Julien Colette.

« Avec la chaleur, les fûts ont eu du mal à être réfrigérés »