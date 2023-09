XV de France : Ntamack out, son successeur validé par une légende

Axel Cornic

Titulaire indiscutable à l’ouverture, Romain Ntamack a vu la Coupe du monde s’envoler après sa grave blessure au genou et été remplacé au pied levé par Matthieu Jalibert. Il y avait quelques doutes concernant ce changement assez radical de profil à un poste très important, mais finalement la star de l’UBB a mis tout le monde d’accord lors du match d’ouverture face aux All Blacks (27-13).

La préparation du XV de France n’a pas été un long fleuve tranquille. Les blessures ont jalonné l’été tricolore et le forfait de Romain Ntamack a évidemment fait couler beaucoup d’encre, puisque Fabien Galthié perdait là son maître à jouer avec Antoine Dupont. Mais la prestation de Matthieu Jalibert contre la Nouvelle-Zélande a fait oublier les différentes inquiétudes concernant son absence.

« Je savais que la force du XV de France était justement leur équipe, je savais qu'ils avaient développé une vraie profondeur de banc à chaque poste »

Lors d’un entretien accordé à RMC Sport , Dan Carter est revenu sur cette blessure de Ntamack, qui a obligé le XV de France à changer ses plans juste avant la Coupe du monde. « Quand j'ai appris pour la blessure de Romain, j'ai d'abord pensé à lui. Comme il a dû être déçu et triste » a confié le double Champion du monde néo-zélandais. « C'est l'un des meilleurs joueurs du monde depuis quelques saisons. Quand on s'apprête à disputer une Coupe du monde à la maison, c'est dur de passer à côté. Mais je savais que la force du XV de France était justement leur équipe, je savais qu'ils avaient développé une vraie profondeur de banc à chaque poste ».

« J'étais intrigué de voir comment Jalibert allait jouer vendredi et je pense qu'il a fait un super match »